उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एंजेल चकमा के पिता से बात की, कठोरतम कार्रवाई का दिलाया भरोसा
क्या है खबर?
उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय हत्या के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के पिता तरुण चकमा से फोन पर बात की। उन्होंने घटना पर दुख जताया और भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड आकर पढ़ रहे बाहरी छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चिंता
क्या बोले धामी?
धामी ने मृतक छात्र के पिता से कहा, "इस प्रकरण को हमारी सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। ऐसी अमानवीय घटनाएं राज्य में किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है, जो नेपाल में है।" उन्होंने अवगत कराया कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी इस मुद्दे पर बात हुई है।
ट्विटर पोस्ट
मुख्यमंत्री ने मृतक के पिता से बात की
देहरादून में अध्ययन कर रहे दिवंगत छात्र एंजेल चकमा के पिताजी से दूरभाष पर बातचीत की। इस अत्यंत दुःखद घटना को लेकर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 29, 2025
इस प्रकरण को हमारी सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। ऐसी… pic.twitter.com/j4yRTjikvN
आरोप
पिता ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया
तरुण सीमा सुरक्षा बल (BSF) के तहत मणिपुर के तंगजेंग में तैनात हैं। उनका आरोप था कि पुलिस ने शुरू में सेलाकुई क्षेत्र में उनके बेटों से जुड़ी घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जब ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन और वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव पड़ा, तब घटना के 2 से 3 दिन बाद FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा, "मैंने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन उसे न्याय मिलना चाहिए।"