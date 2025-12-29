उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एंजेल चकमा के पिता से बात की, कठोरतम कार्रवाई का दिलाया भरोसा

चिंता

क्या बोले धामी?

धामी ने मृतक छात्र के पिता से कहा, "इस प्रकरण को हमारी सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। ऐसी अमानवीय घटनाएं राज्य में किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है, जो नेपाल में है।" उन्होंने अवगत कराया कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी इस मुद्दे पर बात हुई है।