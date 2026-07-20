उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा स्थगित, वैष्णो देवी और अमरनाथ भी बंद

बारिश का असर सिर्फ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर ही नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में भी दिख रहा है।

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर, माता वैष्णो देवी और शिव खोरी की तीर्थयात्राएं लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी स्थगित रहीं।

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को बेस कैंप और आवास केंद्रों में रहने की सलाह दी है। उन्होंने अगले आदेश तक तीर्थस्थलों की ओर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई है।