उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पुल से बस गहरी खाई में गिरी

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पुल से बस गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 09:30 am Nov 17, 202609:30 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां ऋषिकेष-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस पुल से गहरी खाई से होकर एक नदी के पास गिर गई। हादसा मुनिकीरेती थाना के तहत गूलर बाजार के पास हुआ, जिसमें 8 यात्रियों की मौत हुई है और कम से कम 20 अन्य लोग घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने पहुंचकर लोगों को बचाने का प्रयास किया।