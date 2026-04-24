उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट: इस तारीख को सुबह 10 बजे आएंगे नतीजे, ऐसे देखें

SMS और डिजिलॉकर से भी देखें नतीजे

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आप SMS के जरिए भी अपने नतीजे पा सकते हैं। इसके लिए अपने फोन से 5676750 नंबर पर 'UK10 रोल नंबर' या 'UK12 रोल नंबर' लिखकर भेज दें।

इसके अलावा, आप डिजिलॉकर से अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर में लॉगिन करके आपको 'एजुकेशन' सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको हर विषय के नंबर और पास होने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी छात्रों को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं!