उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट: इस तारीख को सुबह 10 बजे आएंगे नतीजे, ऐसे देखें
उत्तराखंड के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है! UBSE बोर्ड 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे क्लास 10 और 12 के नतीजे जारी करेगा। इस साल दोनों क्लास से 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। नतीजे देखने के लिए छात्र ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां बस अपना रोल नंबर डालना होगा और आपके नतीजे दिख जाएंगे।
SMS और डिजिलॉकर से भी देखें नतीजे
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आप SMS के जरिए भी अपने नतीजे पा सकते हैं। इसके लिए अपने फोन से 5676750 नंबर पर 'UK10 रोल नंबर' या 'UK12 रोल नंबर' लिखकर भेज दें।
इसके अलावा, आप डिजिलॉकर से अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर में लॉगिन करके आपको 'एजुकेशन' सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको हर विषय के नंबर और पास होने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी छात्रों को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं!