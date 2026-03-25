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उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अब 2 दिन की छुट्टी, 26-27 को बंद रहेंगे कार्यालय-स्कूल
उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी

उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अब 2 दिन की छुट्टी, 26-27 को बंद रहेंगे कार्यालय-स्कूल

लेखन गजेंद्र
Mar 25, 2026
05:03 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवकाश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सभी स्कूल और कार्यालय 26 मार्च के साथ 27 मार्च को भी बंद रहेंगे। सरकार ने यह निर्णय जनभावना के सम्मान में लिया है। हालांकि, अदालतों में पहले रामनवमी का अवकाश 26 मार्च को घोषित था, जिसे हाई कोर्ट ने 27 मार्च कर दिया है। अदालतों में 26 मार्च को सामान्य कामकाज रहेगा।

फैसला

उत्तर प्रदेश में पहले 26 मार्च को घोषित था अवकाश

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अवकाश कैलेंडर में पहले रामनवमी का अवकाश 26 मार्च को घोषित था, लेकिन सरकार ने इसे एक दिन और बढ़ा दिया है। इस बार नवरात्रि का अष्टमी-नवमी भी 2 दिन पड़ रहा है, जिससे कुछ लोग नवमी गुरुवार को जबकि कुछ लोग इसे शुक्रवार 27 मार्च को मनाएंगे। अब कार्यालय सीधे 28 मार्च को शनिवार के दिन खुलेंगे। इसके बाद रविवार का अवकाश है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

अवकाश

क्यों दी गई 2 दिन की छुट्टी?

प्रदेश के कई शहरों में रामनवमी पर मंदिरों में भीड़ रहती है और शोभायात्रा भी निकाली जाती है, जिससे सड़कों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोगों के अयोध्या के राम मंदिर पहुंचने की भी संभावना है। इसे देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। दो दिन के अवकाश से लोगों को धार्मिक अनुष्ठान और यात्रा में सुविधा हो सकती है।

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अवकाश का आदेश जारी

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न्यायालयों में अवकाश बदला

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