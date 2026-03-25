उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अब 2 दिन की छुट्टी, 26-27 को बंद रहेंगे कार्यालय-स्कूल

फैसला

उत्तर प्रदेश में पहले 26 मार्च को घोषित था अवकाश

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अवकाश कैलेंडर में पहले रामनवमी का अवकाश 26 मार्च को घोषित था, लेकिन सरकार ने इसे एक दिन और बढ़ा दिया है। इस बार नवरात्रि का अष्टमी-नवमी भी 2 दिन पड़ रहा है, जिससे कुछ लोग नवमी गुरुवार को जबकि कुछ लोग इसे शुक्रवार 27 मार्च को मनाएंगे। अब कार्यालय सीधे 28 मार्च को शनिवार के दिन खुलेंगे। इसके बाद रविवार का अवकाश है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।