वाराणसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की छत बना झरना

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की छत बना झरना, सोशल मीडिया पर मजाक

लेखन गजेंद्र 12:43 pm Jul 07, 202612:43 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण चर्चा में रहता है। अब सोशल मीडिया पर वाराणसी रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्लेटफॉर्म की छत से जोरदार पानी बहता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वाराणसी में हुई तेज बारिश के बाद छत से बहते पानी ने यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। अब सोशल मीडिया पर लोक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहे हैं।