वाराणसी में गंगा के बीच नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी करने पर मुस्लिम युवक गिरफ्तार

वाराणसी में गंगा के बीच नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी, 14 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 02:35 pm Mar 17, 202602:35 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी करने पर पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने सोमवार शाम को पंचगंगा घाट के पास नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी करते हुए अपना वीडियो साझा किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। घटना की शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया है।