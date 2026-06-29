उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, महिला पायलट घायल

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बड़ा हादसा टला, जांच शुरू

विमान हादसे के समय कई वजह से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जांच शुरू हो गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया हाईवे के पास जमीन से 33 फुट ऊंचा बिजली का खंभा था, जिस पर 33 हजार किलो वॉट का तार था। विमान इसी में उलझा था, लेकिन बिजली बंद होने से हादसा टल गया। साथ ही, विमान निर्माणाधीन 6-लेन हाईवे पर गिरा, जिससे आसपास गुजर रहे वाहन बच गए।