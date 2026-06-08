उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पुलिस और अपराधियों के बीच 6 मुठभेड़ हुई हैं

उत्तर प्रदेश: 24 घंटे में पुलिस और अपराधियों में 6 मुठभेड़; एक की मौत, 4 घायल

लेखन भारत शर्मा 11:47 am Jun 08, 202611:47 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और विशेष कार्य बल (STF) की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में अयोध्या, झांसी, लखनऊ, हापुड़ और चंदौली में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अपराधों में शामिल रहे 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हुई 6 मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायल अपराधियों का उपचार जारी है। आइए पूरी कार्रवाई पर नजर डालते हैं।