उत्तर प्रदेश के कानपुर में निजी प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार पायलट और सह-पायलट की मौत

लेखन गजेंद्र 12:39 pm Aug 27, 202612:39 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में गुरुवार सुबह एक निजी प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट की मौत हो गई है। घटना गंगा बैराज के पास नत्थापुरवा गांव में हुई है। विमान हवा में उड़ान के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिरा था। पायलट और सह-पायलट गंभीर रूप से घायल हुए थे। मौके पर पुलिस और राहत-बचाव टीमों के पहुंचने की जानकारी है। हालांकि, घटना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।