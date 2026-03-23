प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज का टैंक फटने से इमारत ढही

प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज का टैंक फटने से इमारत ढही; एक मौत, 20-25 लोग दबे

लेखन गजेंद्र 04:34 pm Mar 23, 202604:34 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां गंगापार के फाफामऊ क्षेत्र में कोल्ड स्टोरज ढहने से 20 से 25 लोग मलबे मे दब गए। घटना चांदपुर गांव में घटी है। बताया जा रहा है कि स्टोरेज में अमोनिया टैंक फटने से इमारत ढही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। मौके पर पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारी पहुंच गए हैं।