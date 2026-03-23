प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज का टैंक फटने से इमारत ढही; एक मौत, 20-25 लोग दबे
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां गंगापार के फाफामऊ क्षेत्र में कोल्ड स्टोरज ढहने से 20 से 25 लोग मलबे मे दब गए। घटना चांदपुर गांव में घटी है। बताया जा रहा है कि स्टोरेज में अमोनिया टैंक फटने से इमारत ढही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। मौके पर पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारी पहुंच गए हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि लखनऊ रोड पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंसार अहमद का कोल्ड स्टोरज है। दोपहर को यहां आलू रखा जा रहा था, तभी अमोनिया गैस से भरे टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि स्टोरज की छत गिर गई और मौके पर मौजूद कई लोग दब गए। घटना के बाद अमोनिया गैस का रिसाव भी हुआ, जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज के अंदर दाखिल होने में समस्या आ रही है।
बचाव
एक किलोमीटर तक फैली दुर्गंध
घटना के बाद अमोनिया गैस का रिसाव एक किलोमीटर तक हुआ, जिससे लोग परेशान हो गए। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इससे बचने के लिए लोगों ने रूमाल को नाक और मुंह पर बांधा। पुलिस औऱ प्रशासन का कहना है कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इसमें अधिकतर बिहार के मजदूर शामिल हैं। अभी एक शव बरामद हुआ है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
*प्रयागराज के गंगापार में फाफामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श कोल्ड स्टोर चांदपुर ढहा, पूरे क्षेत्र में अमोनिया का रिसाव*— NCIB.Pratapgarh@up (@NcibPratapgarh) March 23, 2026
*कई मजदूरों के दबे होने की आशंका*
*मौके पर पहुंची राहत टीम...* pic.twitter.com/uuwFG9wmER