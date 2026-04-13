मथुरा नाव हादसा: 2 और शव मिले; मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, अब एक लापता

स्थानीय पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), पुलिस और गोताखोरों की टीम यमुना में तलाशी अभियान चला रही है। सेना को भी अभियान में शामिल गया था। आशंका है कि यमुना नदी में तेज बहाव के कारण शव दूर बह गए हैं, इसलिए तलाशी अभियान 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान में 250 से अधिक लोग लगे हुए हैं।

हादसा

कैसे हुआ था हादसा?

शुक्रवार 10 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे करीब 30 श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर वृंदावन से देवराहा बाबा मांठ जा रहे थे, तभी केशी घाट के पास पैंटून पुल से टकराकर पलट गई। स्टीमर में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे और बांके बिहारी क्लब के सदस्य थे। हादसे के बाद पिछले 3 दिन से तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस ने नाविक पप्पू निषाद और पांटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को गिरफ्तार किया है।