वाराणसी ने इनामी माओवादी कमांडर बृजेश गंझू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया

उत्तर प्रदेश: माओवादी कमांडर बृजेश गंझू पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 30 लाख रुपये का था इनाम

लेखन भारत शर्मा 11:37 am Sep 20, 202611:37 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार सुबह सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड का एक खूंखार माओवादी कमांडर रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था। मृतक कमांडर की पहचान बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह के रूप में हुई है, जो झारखंड के प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) का प्रमुख था। TPC मूल रूप से एक विद्रोही गुट है।