लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग ने पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। सोमवार को आग लगने से पहले अधिकांश कर्मचारी दफ्तर पहुंच चुके थे।

बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान जर्जर भवन में छत का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर गिर गया। हालांकि, अभी किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है।

आग लगने से कई महत्वपूर्ण फाइलों के खाक होने की खबर है।