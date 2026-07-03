कौशांबी में टोल बूथ से LPG टैंकर टकराने का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने

कौशांबी में टोल बूथ से LPG टैंकर टकराने का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने

लेखन गजेंद्र 12:46 pm Jul 03, 202612:46 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 26 जून को टोल बूथ से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर के टकराने का भयानक वीडियो सामने आया है, जो रोंगटे खड़े करने वाला है। वीडियो में LPG टैंकर तेज रफ्तार में आकर टोल बूथ के डिवाइडर से टकरा दिख रहा है, जिसके बाद गैस फैलने लगती है। करीब 30 सेकेंड बाद तेज धमाके के साथ आग लगती है और पूरे टोल बूथ को अपनी चपेट में ले लेती है।