कानपुर: SUV के अंदर किशोरी से रेप करने के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, पुलिसकर्मी निलंबित

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 14 वर्षीय किशोरी का SUV कार के अंदर रेप किया गया है। रेप का आरोप सब-इंस्पेक्टर अमित मौर्या और स्थानीय यूट्यूबर शिवबरन यादव पर है। यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मौर्या फरार है। फिलहाल, मौर्या को पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया है और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है।

घटना क्या है पूरा मामला? सचेंडी इलाके के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली उसकी बहन सोमवार रात को शौच करने खेत गई थी, लेकिन देर रात तक नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की, तो आधी रात के बाद किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची और बताया कि 2 लोगों ने उसे जबरन पकड़ लिया और काली कार में सुनसान रेलवे लाइन के पास ले गए। आऱोप लगाया कि कार में उसके साथ 2 घंटे तक रेप हुआ।

आरोप किशोरी ने पत्रकार और SUV की पहचान की पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी बेहोशी की हालत में उसकी बहन को घर के बाहर छोड़कर गए थे, जिसके बाद 112 को सूचना दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद FIR दर्ज की और जांच शुरू की। इस दौरान पीड़िता को SUV कार की तस्वीर दिखाई गई, जो उसने पहचान लिया। कार सचेंडी थाने में खड़ी थी, जो मौर्या की है। पीड़िता ने यूट्यूबर यादव की भी पहचान की है। पुलिस मौर्या को तलाश रही है।

