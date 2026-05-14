उत्तर प्रदेश की आंधी-तूफान में 56 की मौत; बरेली में उड़ा व्यक्ति, 38 जिलों में अलर्ट
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बुधवार रात को पश्चिमी विक्षोभ का भयानक असर दिखा। यहां तेज आंधी-तूफान, बारिश-ओलावृष्टि और बिजली गिरने से हाहाकार मच गया। टीवी9 के मुताबिक, प्रयागराज, फतेहपुर, बदायूं, बरेली, कानपुर, उन्नाव और भदोही समेत कई जिलों में पेड़ गिरने, पोल उखड़ने, आसमानी बिजली गिरने और मकान गिरने से 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने करीब 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम
किस जिले में कितनों की हुई मौत?
रिपोर्ट के मुताबिक, 50 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी की वजह से कई जिलों में बड़ा नुकसान हुआ है। प्रयागराज में 10, उन्नाव में 7, बदायूं में 5, बरेली में 4 फतेहपुर में 5, भदोही में 10 की मौत हुई है। भदोही में एक मकान पर नीम का पेड़ गिरने से 4 की मौत हो गई। सीतापुर में पेड़ गिरने से 2 और रायबरेली में बिजली गिरने से एक किशोरी समेत 3 की मौत हुई है।
हादसा
बरेली में टीन शेड के साथ हवा में उड़ा व्यक्ति
बरेली में आंधी की रफ्तार काफी तेज दिखी। यहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति आंधी के कारण टीन शेड के साथ हवा में उड़ता दिख रहा है। घटना बरेली के भमोरा थाना के बमियाना गांव की बताई जा रही है। हवा में उड़कर नीचे गिरने के बाद युवक घायल हो गया है। उसकी पहचान नन्हे के रूप में हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आंधी-तूफान से मृतकों का आंकड़ा 70 बताया गया है।
ट्विटर पोस्ट
बरेली में एक व्यक्ति उड़ गया
आंधी में लोग पत्तों की तरह उड़ जाते हैं,, देखिए ये बरेली का वीडियो— Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) May 14, 2026
pic.twitter.com/WhuqmGi8EN
जानकारी
मुख्यमंत्री ने मुआवजा के निर्देश दिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा में हुई मौतों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में फील्ड पर जाकर नुकसान का आकलन करने को कहा गया है।