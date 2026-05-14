उत्तर प्रदेश की आंधी-तूफान में 56 की मौत; बरेली में उड़ा व्यक्ति, 38 जिलों में अलर्ट

मौसम किस जिले में कितनों की हुई मौत? रिपोर्ट के मुताबिक, 50 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी की वजह से कई जिलों में बड़ा नुकसान हुआ है। ﻿प्रयागराज में 10, उन्नाव में 7, बदायूं में 5, बरेली में 4 फतेहपुर में 5, भदोही में 10 की मौत हुई है। भदोही में एक मकान पर नीम का पेड़ गिरने से 4 की मौत हो गई। सीतापुर में पेड़ गिरने से 2 और रायबरेली में बिजली गिरने से एक किशोरी समेत 3 की मौत हुई है।

हादसा बरेली में टीन शेड के साथ हवा में उड़ा व्यक्ति बरेली में आंधी की रफ्तार काफी तेज दिखी। यहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति आंधी के कारण टीन शेड के साथ हवा में उड़ता दिख रहा है। घटना बरेली के भमोरा थाना के बमियाना गांव की बताई जा रही है। हवा में उड़कर नीचे गिरने के बाद युवक घायल हो गया है। उसकी पहचान नन्हे के रूप में हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आंधी-तूफान से मृतकों का आंकड़ा 70 बताया गया है।

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