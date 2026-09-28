उत्तर प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात

उत्तर प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 56 मौत

लेखन गजेंद्र 02:16 pm Sep 28, 202602:16 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में शुक्रवार को शुरू हुई बारिश रविवार तक जारी रही, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में बारिश और अन्य संबंधित घटनाओं में 56 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पिछले 60 घंटों में राज्य में सामान्य से 775 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे घरों-फसलों को भारी नुकसान हुआ है।