उत्तर प्रदेश: प्रयागराज वायुसेना अड्डे के पास पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 8 की मौत

हादसे की सूचना पर अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतकों में 2 बच्चे प्रवीण (13) और प्रियांशी (5) भी शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि घटना के समय कम से कम 15 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। धमाके के कारणों की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लापरवाही बड़ा कारण बताया जा रहा है।

पुलिस ने मजदूर समेत आसपास के 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें कुछ गंभीर हैं।