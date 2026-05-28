उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किसानों का आधार कार्ड देखकर दे रहे 5 लीटर डीजल

उत्तर प्रदेश: महाराजगंज में किसानों का आधार कार्ड देखकर दे रहे 5 लीटर डीजल, पुलिस तैनात

लेखन गजेंद्र 02:11 pm May 28, 202602:11 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के संकट को नकार रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस को पेट्रोल पंप पर व्यवस्था संभालने के लिए आना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस पेट्रोल पंप के परिसर में ऐलान कर रही है कि अब आधार कार्ड देखकर किसानों को डीजल दिया जाएगा। पुलिस ऐलान कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति किसान नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।