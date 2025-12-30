क्या नए साल पर नहीं होंगे वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन? जानिए क्या है सच्चाई

नए साल पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन पर किसी तरह की रोक नहीं है। केवल भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से सावधान रहने को कहा गया है। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से की गई है। सोशल मीडिया पर मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन दर्शन के लिए मना नहीं किया गया है।

आदेश क्या था मंदिर समिति की अपील? सोशल मीडिया पर 28 दिसंबर को ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से 'विनम्र अपील' वायरल हो रही थी, जिसमें समिति की मुहर लगी हुई थी। अपील में कहा गया था कि भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु 29 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक वृंदावन स्थित मंदिर आने से बचें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम मनाएं। हालांकि, अब जिलाधिकारी ने कहा कि यह अपील पूरी तरह फर्जी है।

अफवाह जिलाधिकारी ने बताया सच बांके बिहारी मंदिर समिति में सचिव जिलाधिकारी ने बताया कि 25 दिसंबर से नए साल तक वृंदावन समेत मथुरा में कई जगह भारी भीड़ होगी, जिसे देखते हुए कुछ परामर्श जारी हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर आने पर रोका नहीं है। प्रशासन और समिति व्यवस्था करके सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में जुटी है। उन्होंने बताया कि वाहनों के प्रवेश पर रोक है और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं।

फैसला नए साल पर होती है बहुत अधिक भीड़ वर्ष के अंत और नए साल के आगमन पर हर साल आध्यात्मिक रुचि वाले लोग अपने परिवार के साथ मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के मंदिरों और आश्रमों में आते हैं। पिछले 25 दिसंबर से श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई हैं, जो अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। वृंदावन की गलियां संकरी होने से परेशानी बढ़ जाती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से तय मार्गों पर चलने, दिशानिर्देशों का पालन करने और परिवार का ख्याल रखने को कहा है।

