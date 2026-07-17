बहराइच में धान रोपाई के बाद हाथ-पैर धोने गए बच्चे को मगरमच्छ घसीट ले गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश: धान रोपाई के बाद हाथ-पैर धोने गया था बच्चा, मगरमच्छ घसीट ले गया

लेखन गजेंद्र 06:47 pm Jul 17, 202606:47 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 12 साल का बच्चा अपने चाचा के साथ धान की रोपाई में गया था, तभी मगरमच्छ उसे घसीट ले गया। घटना जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव की है। सुनील सिंह गुरुवार को अपने चाचा विजयराज सिंह के साथ घाघरा नदी के किनारे खेत गया था। घटना का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिससे देखकर लोग सिहर गए।