उत्तर प्रदेश: धान रोपाई के बाद हाथ-पैर धोने गया था बच्चा, मगरमच्छ घसीट ले गया
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 12 साल का बच्चा अपने चाचा के साथ धान की रोपाई में गया था, तभी मगरमच्छ उसे घसीट ले गया। घटना जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव की है। सुनील सिंह गुरुवार को अपने चाचा विजयराज सिंह के साथ घाघरा नदी के किनारे खेत गया था। घटना का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिससे देखकर लोग सिहर गए।
घटना
हाथ-पैर धो रहा था सुनील, तभी चुपके से आया मगरमच्छ
पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम को सुनील धान की रोपाई के बाद घाघरा नदी के किनारे हाथ-पैर धोने चला गया था, तभी चुपके से मगरमच्छ आया और सुनील को घसीट ले गया।
यह देखकर चाचा विजयराज ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया और सभी ने पत्थर से मगरमच्छ पर हमला कर बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे जबड़े में दबा लिया।
मगरमच्छ ने बच्चे को बुरी तरह चबा लिया और 3 बार पानी में पटका।
जांच
घटनास्थल से 300 मीटर दूर मिला शव
घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर बच्चे की तलाश की। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई।
करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 10 बजे बच्चे का क्षत-विक्षत शव घटनास्थल से 300 मीटर दूर पानी में उतराता मिला। उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
वन रेंजर साकिब अंसारी ने बताया कि मगरमच्छ ने बच्चे के कमर के नीचे का हिस्सा खा लिया था।
बारिश के मौसम में घाघरा नदी में मगरमच्छ दिखते हैं।
जांच
अपने चाचा के साथ रहता था सुनील
ग्रामीणों ने बताया कि सुनील के मां की मौत 7 साल पहले और पिता की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद से वह अपने चाचा के साथ रह रहा था।
वह अपने 4 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसकी बड़ी बहन सुमन (14), भाई संजय (10) और छोटी बहन सीमा (7) के साथ गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि सुनील ने पढ़ाई छोड़ दी थी।
घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
ट्विटर पोस्ट
बहराइच में मगरमच्छ ने बच्चे को घसीट लिया (सावधान- दृश्य विचलित कर सकते हैं)
मगरमच्छ ने 12 साल के बच्चे को जिंदा ही लील लिया😭— Mukesh Kumar Verma (@mukeshdeshka) July 17, 2026
इस विभत्स वीडियो को देखकर मेरी रूह काँप गई है।
ये वीडियो बहराइच का है जहां 12 साल के सुनील सिंह पर मगरमच्छ ने हमला करके दबोच लिया।
उसके बाद मगरमच्छ सुनील को अपने मुंह में दबोचकर बीच नदी में चला गया जहां उसने तीन बार बच्चे को… pic.twitter.com/lztnJJJOfQ