अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में टहलने निकले शिक्षक की सिर में गोली मारकर हत्या
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में बुधवार रात एक शिक्षक राव दानिश अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब वे परिसर में टहलने निकले थे। स्कूटी सवार बदमाशों ने उनको AMU की लाइब्रेरी कैंटीन के पास कैनेडी हॉल के सामने सिर में गोली मारी थी। उनको गंभीर हालत में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक शिक्षक एबीके बॉयज स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे।
हत्या
शिक्षक को मारी गई 4 गोलियां
हिंदुस्तान के मुताबिक, हसन मंजिल के पास रहने वाले 45 वर्षीय राव स्कूल से छूटकर शाम को घर पहुंचे और खाना खाकर 9 बजे परिसर में टहलने निकले थे। उनके साथ 2 अन्य शिक्षक इमरान-गोलू भी थे। तभी स्कूटी से 2 युवक उनके पास पहुंचे और पहचानने को कहा। इसके बाद बंदूक निकालकर उन्होंने राव पर 4 गोलियां दाग दी। इसमें 2 गोलियां राव को लगी, जिसमें एक सिर को भेदकर निकल गई। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार हो गए।
जांच
11 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे राव
रिपोर्ट के मुताबिक, राव पिछले 11 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। उनकी मां सईदा भी शिक्षक रही हैं और उनके भाई AMU में पॉलीटेक्निक विभाग में पढ़ाते हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए औऱ जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिसर में दहशत का माहौल है। अभी तक पुलिस ने गोलीबारी के पीछे किसी खास कारण की जानकारी नहीं दी है। सभी से पूछताछ हो रही है।