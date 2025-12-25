अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में टहलने निकले शिक्षक की सिर में गोली मारकर हत्या

हत्या

शिक्षक को मारी गई 4 गोलियां

हिंदुस्तान के मुताबिक, हसन मंजिल के पास रहने वाले 45 वर्षीय राव स्कूल से छूटकर शाम को घर पहुंचे और खाना खाकर 9 बजे परिसर में टहलने निकले थे। उनके साथ 2 अन्य शिक्षक इमरान-गोलू भी थे। तभी स्कूटी से 2 युवक उनके पास पहुंचे और पहचानने को कहा। इसके बाद बंदूक निकालकर उन्होंने राव पर 4 गोलियां दाग दी। इसमें 2 गोलियां राव को लगी, जिसमें एक सिर को भेदकर निकल गई। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार हो गए।