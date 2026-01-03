उत्तर प्रदेश: 6 वर्षीय मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों की तलाश शुरू की। इसमें आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

घटना क्या है मासूम से गैंगरेप की यह घटना? पुलिस ने बताया कि 2 जनवरी की देर रात सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली है। उसे तुरंत सिकंदराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2), 103(1), यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 5(M) और 6 के तहत मामला दर्ज किया है।

तरीका आरोपियों ने कैसे दिया घटना को अंजाम? बच्ची के पिता के अनुसार, राजू और वीरू कश्यप नाम के 2 युवक उसी इमारत में किराए पर रह रहे थे। उनकी बेटी छत पर खेल रही थी और बाद में इमारत के पीछे खेत में पड़ी मिली। उन्हें शक है कि दोनों युवकों ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और फिर छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल 3 टीमों का गठन करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी।

