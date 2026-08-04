उत्तर प्रदेश में 1,725 ​​​​नई ई-बसों को 18 शहरों में चलाया जाएगा

उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों ​​​​नई इलेक्ट्रिक बसों से आसान-सुविधाजनक होगा सफर, किन-किन शहरों में मिलेगी सुविधा?

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Aug 04, 202601:13 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 18 शहरों में 1,725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें (ई-बस) चलाने की मंजूरी दी है। यह बसें चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाकर प्रदूषण कम किया जाएगा। ये बसें प्रदेश में पहले से चल रहीं करीब 743 ई-बसें के अतिरिक्त होंगी। इन बसों को निजी ऑपरेटर चलाएंगे, जिन्हें सरकार भुगतान करेगी। बसों से सार्वजनिक परिवहन कितना सुधरेगा? आइए, जानते हैं।