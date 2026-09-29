भारतीयों के अमेरिकी वीजा का इंतजार समय बढ़कर हुआ 346 दिन

भारतीयों के अमेरिकी वीजा का इंतजार समय बढ़कर हुआ 346 दिन, जानिए क्या है कारण

लेखन भारत शर्मा 03:28 pm Sep 29, 202603:28 pm

क्या है खबर?

अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों को वर्तमान में एक साथ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ वीजा साक्षात्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ वीजा की लागत भी काफी बढ़ गई है। अमेरिकी सरकारी जवाबदेही कार्यालय (GAO) द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय आवेदकों को गैर-अप्रवासी वीजा साक्षात्कार के लिए औसत 346 दिन इंतजार करना पड़ा है। आइए इसका कारण जानते हैं।