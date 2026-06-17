अमेरिका ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और पैसिफिक कमान से 'इंडो' को हटाया

अमेरिका का दोहरा झटका; कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, पैसिफिक कमान से 'इंडो' को हटाया

लेखन गजेंद्र 02:27 pm Jun 17, 202602:27 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच दोहरा झटका दिया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने US इंडो-पैसिफिक कमान (USINDOPACOM) को उसके आधिकारिक तौर पर अपने मूल नाम US पैसिफिक कमान (USPACOM) करने की घोषणा की है। इसके अलावा, कमान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने परिचालन क्षेत्र के संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा प्रदर्शित किया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।