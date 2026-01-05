अमेरिका के मैरीलैंड में प्रेमिका की हत्या कर भारत फरार आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार

CBS न्यूज के मुताबिक, अर्जुन ने 2 जनवरी को निकिता के लापता होने की सूचना 911 पर दी थी। उसके बाद वह डलेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान में भारत आ गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को ट्विन-रिवर्स रोड के 10100 ब्लॉक में अर्जुन के अपार्टमेंट में देखा गया। पुलिस ने 3 जनवरी को अपार्टमेंट की तलाशी ली तो अंदर निकिता का चाकू से घायल लहूलुहान शव पड़ा था।

जांच

निकित गोडिशाला कौन थीं?

गोडिशाला ने फरवरी 2025 में मैरीलैंड स्थित कोलंबिया में वेडा हेल्थ में डेटा और रणनीति विश्लेषक के रूप में काम शुरू किया। एक वर्ष के भीतर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'ऑल-इन अवार्ड' प्राप्त किया। इससे पहले, वह मैनेजमेंट साइंसेज फॉर हेल्थ में डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइजेशन विशेषज्ञ और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर काउंटी में कार्यरत थीं। उन्होंने भारत में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटर्न और क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया था।