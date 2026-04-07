ईरान के अल्बोर्ज प्रांत पर अमेरिकी-इजराइली हमलों में 18 लोग मारे गए (फाइल तस्वीर)

ईरान के अल्बोर्ज प्रांत पर अमेरिकी-इजराइली हमलों में 18 लोग मारे गए, 24 घायल

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Apr 07, 202603:38 pm

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। मंगलवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अल्बोर्ज प्रांत के रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, हवाई हमलों में 2 बच्चों समेत कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 24 अन्य लोग घायल हैं। अल्बोर्ज़ प्रांत के उप राज्यपाल ने मृतकों की पुष्टि की है। इसके अलावा, ईरान के खोरमाबाद हवाई अड्डे को भी हमले में निशाना बनाया गया है।