भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती का वाकया सुनाया (फाइल तस्वीर)

...जब सुबह 6 बजे मोदी को कॉल करना चाहते थे ट्रंप, बोले- वह सोते नहीं

लेखन गजेंद्र 01:09 pm Jun 30, 202601:09 pm

क्या है खबर?

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मित्रता का एक वाकया बताया है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने नौवें अमेरिकी-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2026 में कहा कि एक दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सुबह 6 बजे फोन किया था। गोर ने बताया कि उन्होंने जब ट्रंप से कहा कि अभी 6 बज रहे हैं तो ट्रंप ने कहा कि मोदी सोते नहीं हैं।