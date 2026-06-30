भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जानकारी दी

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले- बस 1-2 प्रतिशत हिस्से पर बात बाकी

लेखन गजेंद्र 10:06 am Jun 30, 202610:06 am

क्या है खबर?

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि पिछले काफी समय से लंबित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने यह बात नौवें अमेरिकी-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2026 में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समझौते का 98 से 99 प्रतिशत हिस्से पर सहमति बन चुकी है, दोनों देशों के वार्ताकार 1 या 2 प्रतिशत हिस्से पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौता लगभग 18 महीनों से चर्चा में है।