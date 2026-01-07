LOADING...
अमेरिकी दूतावास की छात्रों को निर्वासन खतरों को लेकर चेतावनी, कहा- वीजा सुविधा है अधिकार नहीं
लेखन गजेंद्र
Jan 07, 2026
05:06 pm
क्या है खबर?

भारत में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को छात्रों को निर्वासन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। दूतावास ने एक्स पर कहा कि अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन करने पर छात्र वीजा रद्द हो सकता है और देश से निकाला जा सकता है। उसने वीजा को 'अधिकार' की जगह 'सुविधा' बताते हुए कहा कि कानून के उल्लंघन पर भविष्य के लिए यात्रा भी लंबे समय तक रोकी जा सकती है।

बयान

दूतावास ने क्या दी चेतावनी?

दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी कानूनों को तोड़ने पर आपके छात्र वीजा के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है, आपको देश से निकाला जा सकता है, और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को खतरे में न डालें। अमेरिकी वीजा एक सुविधा है, अधिकार नहीं।'

ट्विटर पोस्ट

अमेरिकी दूतावास का संदेश

मायने

क्या है इस चेतावनी के मायने?

अमेरिका ने छात्र, कार्य और आगंतुक वीजा सहित कई श्रेणियों में वीजा प्रवर्तन को सख्त किया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी में अधिक से अधिक अवैध नागरिकों को देश से बाहर करना है। अमेरिका अपराधिक गतिविधियों में शामिल और कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठा रहा है, जिसमें उनका वीजा रद्दीकरण शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया सत्यापन का काम शुरू किया है।

