अमेरिकी दूतावास की छात्रों को निर्वासन खतरों को लेकर चेतावनी, कहा- वीजा सुविधा है अधिकार नहीं

बयान

दूतावास ने क्या दी चेतावनी?

दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी कानूनों को तोड़ने पर आपके छात्र वीजा के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है, आपको देश से निकाला जा सकता है, और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को खतरे में न डालें। अमेरिकी वीजा एक सुविधा है, अधिकार नहीं।'