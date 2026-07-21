उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट बैठक में छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला किया

उत्तर प्रदेश की छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला, 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी

लेखन गजेंद्र 02:36 pm Jul 21, 202602:36 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला किया है। इसमें दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवार की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, बैठक में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने मानसून सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई है।