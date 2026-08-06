अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत

भाई से मिलने जा रहा था अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, सड़क हादसे में मौत

लेखन गजेंद्र 12:53 pm Aug 06, 202612:53 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के झांसी में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय अबान अपने झांसी की जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। उसके साथ कार में 3 अन्य लोग भी सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कार तेज रफ्तार में होने के कारण डिवाइडर से टकरा गई थी।