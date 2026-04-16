लखनऊ: झुग्गी-झोपड़ी में भीषण आग, 100 से अधिक सिलेंडर फटे, मवेशी जले और कई बच्चे गायब 

हादसा

कैसे हुआ यह भीषण हादसा?

विकासनगर सेक्टर-12 स्थित मिनी स्टेडियम से कुछ दूर 3 बीघा खाली जमीन है। यह आवासीय सोसाइटी के बगल में है, जहां काफी सालों से लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बुधवार शाम को अचानक एक झोपड़ी में आग लगी, जिसके बाद 1,200 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर हाहाकार मच गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई। अग्निशमन विभाग की 22 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।