गाजियबाद के इंदिरापुरम में लगी भीषण आग

लखनऊ के बाद गाजियाबाद की 500 झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडर के धमाकों से दहला इलाका

लेखन गजेंद्र 01:50 pm Apr 16, 202601:50 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार शाम को 1,200 से अधिक झुग्गियों में आग लग गई थी। अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ऐसी घटना सामने आई है। यहां के कनवानी गांव में दोपहर 12 बजे 500 से अधिक झुग्गियों में आग लगी है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक-एक करके कई सिलेंडर के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आग इतनी भीषण है कि उसका धुआं 5 किलोमीटर दूर से दिख रहा है।