फिरोजाबाद में डेढ़ साल के बच्चे को पटक-पटककर मारने वाले आरोपी विराज को सजा-ए-मौत

फिरोजाबाद: बच्चे को पटक-पटककर मारने वाले आरोपी को मौत की सजा, 40 दिन में फैसला

लेखन गजेंद्र 06:02 pm Jul 10, 202606:02 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव को पटक-पटककर बेरहमी से मारने वाले विराज उर्फ जीतेंद्र पाठक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शिकोहाबाद में 30 मई को हुई वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर 6 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया और कोर्ट ने 40 दिन में फैसला सुना दिया। फैसला सुनते ही दोषी रो पड़ा और सिर पीटने लगा।