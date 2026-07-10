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फिरोजाबाद: बच्चे को पटक-पटककर मारने वाले आरोपी को मौत की सजा, 40 दिन में फैसला
फिरोजाबाद में डेढ़ साल के बच्चे को पटक-पटककर मारने वाले आरोपी विराज को सजा-ए-मौत

फिरोजाबाद: बच्चे को पटक-पटककर मारने वाले आरोपी को मौत की सजा, 40 दिन में फैसला

लेखन गजेंद्र
Jul 10, 2026
06:02 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव को पटक-पटककर बेरहमी से मारने वाले विराज उर्फ जीतेंद्र पाठक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शिकोहाबाद में 30 मई को हुई वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर 6 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया और कोर्ट ने 40 दिन में फैसला सुना दिया। फैसला सुनते ही दोषी रो पड़ा और सिर पीटने लगा।

घटना

पुलिस ने आरोपी को गोली मारकर पकड़ा था

यादव कॉलोनी में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विराज फरार था, जिसे पुलिस ने 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ा था। वीडियो में वह आरव को 8 बार पटकते हुए देखा गया, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ। यह वीडियो बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े करने वाला है। शिकोहाबाद पुलिस ने 6 दिन में सभी 13 गवाहों के बयान, CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्य कोर्ट में जमा कर दिए थे।

घटना

आरोपी विराज ने बच्चे को क्यों मारा?

फिरोजाबाद में बामई गांव की रहने वाली रति की 2024 में बदायू के सियाराम नगर निवासी सुनित से शादी हुई थी। उनका एक बेटा आरव था। ससुराल में अनबन के कारण रति 5 महीने से मायके में थी। रति अपनी मां और बेटे के साथ 30 मई को यादव कॉलोनी में रहने वाली अपनी मौसी पुष्पलता से मिलने आई थीं। उनको सड़क हादसे में चोट लगी थी। तभी रति के पति की बुआ का बेटा विराज भी वहां पहुंच गया।

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घटना

रति से एकतरफा प्यार करता था विराज

बदायूं निवासी विराज रिश्ते में रति का फुफेरा देवर था। उसने रति के रिश्ते में अनबन देखकर कुछ दिन पहले शादी का प्रस्ताव रखा। रति ने बच्चे का हवाला देकर शादी से मना कर दिया, जिससे विराज काफी नाराज था। तभी उसने बच्चे को रास्ते से हटाने की सोची। 30 मई को वह यादव कॉलोनी पहुंचा और बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठा ले गया। उसने सड़क पर बच्चे की दिनदहाड़े पटक-पटककर जान ले ली।

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