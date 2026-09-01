कौशांबी के पटाखा फैक्ट्री धमाके में अब तक 15 मौत

कौशांबी: पटाखा फैक्ट्री धमाके में अब तक 15 मौत; मालिक मुठभेड़ में गिरफ्तार, 9 पुलिसकर्मी निलंबित

लेखन गजेंद्र 05:16 pm Sep 01, 202605:16 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सोमवार को प्रयागराज वायुसेना अड्डे के पास एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। मृतकों में 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि 4 पुरुष और एक महिला है। 4 मृतक एक परिवार के और 2 परिवार के 3-3 सदस्यों की जान गई है। घटना के बाद एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है, जिसमें एक अवैध फैक्ट्री की जानकारी होने के बाद भी उसे चलने दिया गया।