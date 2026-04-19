UP बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे 25 अप्रैल तक, जानें एक क्लिक में कैसे देखें

upresults.nic.in, डिजिलॉकर या एसएमएस के जरिए ऐसे देखें नतीजे

नतीजे घोषित होने के बाद, छात्रों को upresults.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें संबंधित लिंक ढूंढकर अपना रोल नंबर डालना होगा। अगर वेबसाइट पर एक साथ कई छात्र आने से ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो डिजिलॉकर या एसएमएस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि नतीजे देखने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।