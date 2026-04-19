UP बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे 25 अप्रैल तक, जानें एक क्लिक में कैसे देखें
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UP बोर्ड क्लास 10 और 12 के नतीजे 25 अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद है, तो अब छात्रों का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। छात्र upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। नतीजे देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर तैयार रखना होगा। इस अहम मौके पर, सही और सटीक जानकारी के लिए छात्रों को सिर्फ आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करना चाहिए।
upresults.nic.in, डिजिलॉकर या एसएमएस के जरिए ऐसे देखें नतीजे
नतीजे घोषित होने के बाद, छात्रों को upresults.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें संबंधित लिंक ढूंढकर अपना रोल नंबर डालना होगा। अगर वेबसाइट पर एक साथ कई छात्र आने से ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो डिजिलॉकर या एसएमएस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि नतीजे देखने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।