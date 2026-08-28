उत्तर प्रदेश: बरेली में भाजपा मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली, एक महिला की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया। यहां भाजपा के मेयर उमेश गौतम ने 'राखी कार्यक्रम' रखा था, जिसमें भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई। हादसा गुरुवार को बरेली क्लब ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था सामने आई, जिसकी वजह से कई महिलाएं भीड़ में दबकर बेहोश हो गई थीं। मृतका सतीपुर की मधु सिंह (40) हैं। उनके परिजनों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है।
घटना
क्या है मामला?
भाजपा मेयर उमेश गौतम इंवर्टिस विश्वविद्यालय के मालिक भी हैं। उन्होंने गुरुवार को बरेली क्लब ग्राउंड में राखी बंधवाने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उनके बेटे पार्थ गौतम भी शामिल थे।
दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम में 20,000 से अधिक महिलाएं पहुंच गईं, जिससे महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। इस बीच, धक्का-मुक्की में कई महिलाएं गिर गईं औ बेहोश हो गईं।
कार्यक्रम में महिलाओं से राखी बंधवाने के बाद साड़ी और पैसे दिए जा रहे थे।
इंतजाम
कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था सामने आई
NDTV के मुताबिक, कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था की जानकारी सामने आई है। गर्मी और उमस की वजह से महिलाएं लगातार बेहोश हो रही थीं, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते देखा गया।
बताया जा रहा है कि महिलाओं को बसों में भरकर कार्यक्रम स्थल पर लाया गया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनकी वापसी का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया।
ETV भारत के मुताबिक, भीड़ में लगातार कई बच्चों के गायब होने की घोषणा मंच से होती रही।
जांच
भाजपा मंडल अध्यक्ष की मामी हैं मृतक महिला
मृतक महिला मधु सिंह भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजन तोमर की मामी बताई जा रही हैं। मधु की रिश्तेदार लता ने बताया कि उनको कार्यक्रम में आने के लिए 15 पास मिले थे।
मधु के घायल होने के बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों को सूचना नहीं दी गई। उन्हें किस अस्पताल में रखा गया है, उसकी भी जानकारी नहीं दी। हालांकि, बाद में उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि काफी महिलाएं भीड़ में दबी थीं।
ट्विटर पोस्ट
कार्यक्रम में अव्यवस्था
UP: 20 हजार महिलाओं का कार्यक्रम... भगदड़ जैसे हालात, कई बेहोश , एक की मौत!— Ankur k. Chaturvedi (@ankuraajtak) August 28, 2026
युवती:बस मेरी हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को दिखाना जरूर। इंटरनेट पे
रिपोर्टर: आप घबराओ मत, पहले आप रिलैक्स हो थोड़ा।
युवती: मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे अभी आधे घंटे में होश आया है। मेरी हालत देखो।… pic.twitter.com/s4LH2oFA8k
जानकारी
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उमेश गौतम
उमेश गौतम लगातार दूसरी बार बरेली के मेयर बने हैं। इस बार वो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके लिए महिलाओं को रक्षाबंधन कार्यक्रम में बुलाया था। गौतम इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।