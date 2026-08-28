उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में अव्यवस्था

उत्तर प्रदेश: बरेली में भाजपा मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली, एक महिला की मौत

लेखन गजेंद्र 09:54 am Aug 28, 202609:54 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया। यहां भाजपा के मेयर उमेश गौतम ने 'राखी कार्यक्रम' रखा था, जिसमें भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई। हादसा गुरुवार को बरेली क्लब ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था सामने आई, जिसकी वजह से कई महिलाएं भीड़ में दबकर बेहोश हो गई थीं। मृतका सतीपुर की मधु सिंह (40) हैं। उनके परिजनों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है।