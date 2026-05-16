NEET पेपर लीक: NTA भंग करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची UDF, संसदीय निकाय की भी मांग

UDF संसदीय परीक्षण निकाय की मांग कर रहा

UDF चाहता है कि एक नया परीक्षण निकाय बने, जिसे संसद द्वारा स्थापित किया जाए। यह नया निकाय ज्यादा पारदर्शी हो, कानूनन जवाबदेह हो और सीधे सांसदों के प्रति उत्तरदायी हो। UDF ने एक ऐसी समिति की भी मांग की है जिस पर कोर्ट की निगरानी हो। इस कमेटी का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं, खासकर NEET, जो हर साल 20 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित की जा सकें।