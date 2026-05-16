NEET पेपर लीक: NTA भंग करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची UDF, संसदीय निकाय की भी मांग
NEET-UG 2026 की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। इस मामले की जांच में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसी के बाद यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने की मांग की है। UDF का कहना है कि NTA की बार-बार होने वाली गलतियाँ छात्रों के साथ अन्याय करती हैं। संगठन ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।
UDF संसदीय परीक्षण निकाय की मांग कर रहा
UDF चाहता है कि एक नया परीक्षण निकाय बने, जिसे संसद द्वारा स्थापित किया जाए। यह नया निकाय ज्यादा पारदर्शी हो, कानूनन जवाबदेह हो और सीधे सांसदों के प्रति उत्तरदायी हो। UDF ने एक ऐसी समिति की भी मांग की है जिस पर कोर्ट की निगरानी हो। इस कमेटी का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं, खासकर NEET, जो हर साल 20 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित की जा सकें।