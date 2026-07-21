केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लगाया मांगे बदलने का आरोप

प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर लगाए कई आरोप

लेखन भारत शर्मा 06:58 pm Jul 21, 202606:58 pm

क्या है खबर?

देश में जारी परीक्षा संकट और छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद से सड़क तक राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहद विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी विरोध स्थल पर पहुंचे और राहुल से बातचीत कर धरना समाप्त करने की मांग की।