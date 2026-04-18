कैबिनेट का डबल धमाका! समुद्री सुरक्षा को 13,000 करोड़, PMGSY अब 2028 तक
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने 'संप्रभु समुद्री कोष' बनाने को हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट बताती है कि इस कोष में करीब 13,000 करोड़ रुपये रखे जा सकते हैं। इसका मकसद है कि भारतीय जहाजों को बीमा कवर मिले, भले ही दुनिया में कितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो। यह कवर उन जहाजों के लिए भी होगा जो भारत से आते-जाते हैं। इससे भारत का समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और हमें विदेशी बीमा कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने PMGSY को 2028 तक बढ़ा दिया
मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) को भी 2028 तक बढ़ा दिया है। ग्रामीण सड़कों और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इस योजना में 3,000 करोड़ रुपये और जोड़े गए हैं। ये दोनों फैसले साफ बताते हैं कि सरकार व्यापार को सुरक्षित बनाने और गांवों में लोगों का जीवन और बेहतर करने पर खास ध्यान दे रही है।