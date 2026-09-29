उज्जैन में शाही मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने के AI वीडियो से भड़की थी भीड़

उज्जैन में शाही मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने के AI वीडियो से भड़की थी भीड़

लेखन गजेंद्र 09:16 am Sep 29, 202609:16 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने को लेकर हुए हिंसक विरोध के पीछे फर्जी तरीके से बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद समिति के कुछ सदस्य AI वीडियो से गुमराह हुए थे, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि AI वीडियो में मस्जिद को गलत तरीके से ध्वस्त होते दिखाया गया था और युवाओं को समिति के असंतुष्ट गुट ने भड़काया था।