उज्जैन में मस्जिद हटाने को लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प, आंसू गैस के गोले दागे

पुलिस ने सोमवार को उज्जैन में हंगाम के बाद 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर शामिल हैं।

पुलिस ने सभी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने खुद ही मस्जिद का थोड़ा हिस्सा तोड़ा है।

मस्जिद का 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा टूटना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है।