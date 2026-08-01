जम्मू-कश्मीर दहला: 10 दिन में 2 आतंकी हमले, सुरक्षा पर गहराए सवाल

पिछले 10 दिनों में जम्मू-कश्मीर में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें से एक हमला अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी पर किया गया, वहीं दूसरा कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर हुआ।

पहला हमला 22 जुलाई को हुआ। जब अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अपनी ड्यूटी पर थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। इसके कुछ ही दिनों बाद, 1 अगस्त को कुलगाम के एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के 2 दिहाड़ी मजदूरों की हत्या कर दी गई। लगातार हुए इन हमलों ने पूरे इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।