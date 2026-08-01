जम्मू-कश्मीर दहला: 10 दिन में 2 आतंकी हमले, सुरक्षा पर गहराए सवाल
पिछले 10 दिनों में जम्मू-कश्मीर में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें से एक हमला अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी पर किया गया, वहीं दूसरा कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर हुआ।
पहला हमला 22 जुलाई को हुआ। जब अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अपनी ड्यूटी पर थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। इसके कुछ ही दिनों बाद, 1 अगस्त को कुलगाम के एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के 2 दिहाड़ी मजदूरों की हत्या कर दी गई। लगातार हुए इन हमलों ने पूरे इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।
अनंतनाग हमले के बाद सिन्हा ने न्याय का वादा किया
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने पहले हमले को "कायराना" करार दिया है। सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बावजूद, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि लोगों की सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चुनौती है।