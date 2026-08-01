कश्मीर में 'बाहरी' होने का भयानक मोल, कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या

यह कोई इकलौती घटना नहीं है। हाल के दिनों में दक्षिण कश्मीर में बाहरी लोगों और सुरक्षाकर्मियों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं, 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इन बढ़ती वारदातों ने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है।