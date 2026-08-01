कश्मीर में 'बाहरी' होने का भयानक मोल, कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या
देश
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक ईंट भट्ठे पर हुए आतंकी हमले में एक और प्रवासी मजदूर की दुखद मौत हो गई है। जुलाई के आखिर में हुई इस वारदात में छत्तीसगढ़ के 2 नौजवान बुरी तरह घायल हुए थे। इनमें दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपिंदर ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
दक्षिण कश्मीर में बढ़ रहे लक्षित हमले
यह कोई इकलौती घटना नहीं है। हाल के दिनों में दक्षिण कश्मीर में बाहरी लोगों और सुरक्षाकर्मियों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं, 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इन बढ़ती वारदातों ने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है।