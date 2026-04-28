हॉर्मुज जलडमरूमध्य में फिर जहाज पर हमला, 2 भारतीय नाविक घायल

हॉर्मुज में तनाव के बीच भारतीय जहाजों पर हमले

यह हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले 18 अप्रैल, 2026 को भी इसी क्षेत्र में भारत के दो जहाजों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों के बाद से इस इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं, ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी दी है या उस पर रोक लगा रखी है, जिससे नाविकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा हालात की वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया है।