ट्विशा शर्मा के पति ने SIT को दिया बयान, कहा- गर्भपात के बाद परेशान थीं पत्नी
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गईं नोएडा की ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पति समर्थ सिंह ने विशेष जांच टीम (SIT) के सामने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने जांच टीम को बताया कि उनकी पत्नी गर्भपात के बाद से काफी परेशान थीं और उन्होंने उनको 7 लाख रुपये दिए थे। जांच के दौरान टीम ने भोपाल में 2 घंटे से अधिक समय तक अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया था।
पूछताछ
3 घंटे तक हुई पूछताछ
SIT ने बताया कि समर्थ के साथ लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई और उससे पहले 2 घंटे से अधिक समय तक अपराध स्थल पर घटना को दोबारा से चित्रित किया गया था। पूछताछ के दौरान, समर्थ ने उस अवधि के बारे में पूछे जाने पर जांचकर्ताओं को बार-बार गुमराह करने का प्रयास किया, जिस दौरान वह कथित तौर पर फरार था। SIT ने समर्थ का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।
जांच
CBI ने मामला दर्ज किया
CBI ने सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस से जांच का जिम्मा लेने के बाद समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज की है। एजेंसी ने प्रक्रिया के अनुरूप राज्य पुलिस की FIR को अपने मामले के रूप में पुनः दर्ज करने से पहले दस्तावेज और सबूत एकत्र करने के लिए भोपाल में एक विशेष अपराध इकाई भेजी थी। समर्थ ट्विशा की मौत के बाद से फरार थे। ट्विशा का दोबारा पोस्टमॉर्टम हुआ है।
घटना
क्या है मामला?
नोएडा की ट्विशा (33) की शादी सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में हुई थी। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। ट्विशा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर लगी जिमनास्टिक छड़ से लटकी मिली थीं। उनके परिवार ने मौत का कारण सिंह परिवार के दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना को बताया है। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी।