महाराष्ट्र FDA ने 50 करोड़ रुपये का मिलावटी खाना पकड़ा, 56 रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द

FDA सिर्फ छोटी दुकानों पर ही कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने गुटखा नेटवर्क के खिलाफ कड़े आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किया है और स्कूलों के पास जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, ताकि बच्चों को बेहतर सेहत मिल सके।

के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जैसे मशहूर ठिकानों पर भी FDA की नजर पड़ी है और उन्हें साफ-सफाई न रखने की वजह से जुर्माना भी भरना पड़ा है। जहां एक तरफ कुछ स्टाफ लंबे काम के घंटों की चिंता जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी इन कड़े कदमों का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन कमिश्नर तुकाराम मुंडे का साफ कहना है कि जनता की सेहत सबसे बढ़कर है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए FDA से कहा है कि वह सुरक्षा के साथ-साथ व्यापारियों के प्रति निष्पक्षता भी बनाए रखे। तो यह कहानी अभी थमी नहीं है, और आगे भी इसमें कई मोड़ देखने को मिलेंगे।